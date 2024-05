Regina Coeli | nuova mossa del Papa per fermare le guerre nel mondo

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 12 maggio 2024) La giornata di oggi celebra la solennità dell’Ascensione. Per il Pontefice è stata l’occasione per celebrare altre due importanti ricorrenze. Nell’odierna solennità, il Vangelo (Mc 16/15-20) afferma che Gesù, dopo aver affidato agli apostoli il compito di continuare la sua opera, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. La “grande cordata” che ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.