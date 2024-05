Le truppe ucraine abbandonano posizioni a Kharkiv - evacuate 4mila persone Allarme di Kiev | Mosca attacca su tutto il fronte

ROMA – Ha risposto, sia pure indirettamente, Stoltenberg , alle fughe in avanti di Macron . Affermando: ” Kiev non ha chiesto truppe Nato da dispiegare sul terreno ma vuole più supporto dagli alleati”. Poco dopo il colloquio di un’ora con la premier ...

"La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina. Quando ho visitato l'Ucraina la scorsa settimana gli ucraini non hanno chiesto truppe Nato in Ucraina, quello che hanno chiesto è più supporto". Lo ha detto all'ANSA il segretario generale ...