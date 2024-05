Casoria - ecco i candidati a sostegno di Nicola Mangani

In Campania si voterà in 168 Comuni, alle urne quasi un milione di cittadini - In Campania si voterà in 168 Comuni, alle urne quasi un milione di cittadini - Si rinnova circa un terzo dei Comuni campani: nuovi sindaci e consiglieri comunali. Sono 168 i Municipi chiamati al voto l’8 e il 9 giugno, insieme alle elezioni Europee. Quasi un milione, per l’esatt ...

In tre contro la corazzata del sindaco Bene - In tre contro la corazzata del sindaco Bene - casoria – Tre liste contro la corazzata del sindaco uscente. E’ questo il leit-motivo della campagna elettorale cominciata ieri ufficialmente a casoria con la presentazione delle liste. Il primo citta ...

Elezioni comunali Casoria, in corsa 4 aspiranti sindaci e 233 in lista per un seggio - Elezioni comunali casoria, in corsa 4 aspiranti sindaci e 233 in lista per un seggio - Nessun sussulto dell’ultima ora, tutto si svolge secondo il copione della vigilia: il sindaco uscente, Raffaele Bene, è sostenuto da ben sette liste. Tre gli outsider che tentano, ...