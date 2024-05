Il Lunano non molla mai Ultimo step nel Piceno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024)3 sassoferrato 2 : Gallinetta, Bosoi, Micheli, Baldelli (47’st Lorenzoni), Liera, Nobili, Filippini (42’st Raissi), Seck (19’st Portogallo), Zazzeroni, Mancini N. (21’st Galletti), Gianotti (35’st Capparuccia). All. Renzi (foto) SASSOFERRATO GENGA: Masci, Di Nuzzo, Imperio, Isla, Paoluzzi, Lippolis, Paoletti (12’st Piermattei E.), Passeri, Ricci, Federici, Colombo (12’st Chioccolini). All. Ricci Arbitro: Caporaletti di Macerata Reti: 23’pt (rig). e 38’pt Ricci, 26’ pt e 32’st Bosoi, 34’pt Zazzeroni. Monumentale Gabriel Bosoi: il terzino biancoverde è autore di una doppietta. La terza marcatura dei locali è ad opera del solito Zazzeroni. Agli ospiti non è bastata la doppietta di Ricci ottenuta grazie a un rigore e ad un calcio piazzato dalla distanza. Per ilora manca l’appuntamento stagionale.