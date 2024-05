Evacuate oltre 4 000 persone nelle zone di confine della regione ucraina di Kharkiv

(Di domenica 12 maggio 2024) Il governatore Oleg Synegubov ha dichiarato che più di 4.000sono statedalledidiin seguito all'offensiva russa iniziata venerdì. "In totale, sono state4.073", ha scritto Synegubov sui social media, un giorno dopo che le forze russe hanno rivendicato la conquista di cinque villaggi nella

(Adnkronos) – La Russia ha attaccato 27 insediamenti nell'oblast di Kharkiv in un giorno, uccidendo tre persone e ferendone cinque. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Un massiccio attacco a Vovchansk, una città a cinque chilometri a sud ...

(Adnkronos) – La Russia ha attaccato 27 insediamenti nell’oblast di Kharkiv in un giorno, uccidendo tre persone e ferendone cinque. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Un massiccio attacco a Vovchansk, una città a cinque chilometri a ...

Le truppe russe nelle ultime 24 ore hanno avviato attacchi contro l’Ucraina su tutta la linea del fronte, secondo il report mattutino di oggi 12 maggio dello Stato maggiore di Kiev . In totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno, spiegano i ...

Israel gaan voort met militêre operasie in Rafah: meer ontruimings gelas - Israel gaan voort met militêre operasie in Rafah: meer ontruimings gelas - Israele ha deciso di portare avanti l'operazione militare a Rafah, rischiando di entrare in contrato con gli Stati Uniti Israele ha ordinato a decine di migliaia di persone di lasciare Rafah, nel sud ...

Israele continua l'operazione militare a Rafah: ordinate altre evacuazioni - Israele continua l'operazione militare a Rafah: ordinate altre evacuazioni - Israele ha deciso di portare avanti l'operazione militare a Rafah, rischiando di entrare in contrato con gli Stati Uniti Israele ha ordinato a decine di migliaia di persone di lasciare Rafah, nel sud ...

Ucraina, oltre 4mila persone evacuate dall’area di Kharkiv. Kiev: «Mosca attacca su tutta la linea del fronte» - Ucraina, oltre 4mila persone evacuate dall’area di Kharkiv. Kiev: «Mosca attacca su tutta la linea del fronte» - Le forze ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nella regione, per la pesante offensiva russa. Mentre Mosca ha rivendicato la presa di cinque villaggi nell’area al confine nord o ...