Bimba di 5 anni strangolata dalle corde dell’altalena mentre va sullo scivolo in Usa | “Ora ballerà in cielo”

(Di domenica 12 maggio 2024) Secondo i medici dell'ospedale del Colorado dove è ricoverata, ormai per la bambina non c'è più niente da fare e i genitori stanno valutando quando staccare le macchine che la tengono in vita e donare gli organi per salvare altre vite.

Ha tentato di fermare i ladri aggrappandosi alla loro auto in fuga, ma non ha resistito ed è stata trascinata per alcuni metri, fino a cadere rovinosamente sull’asfalto, fortunatamente senza gravi conseguenze. Brutta avventura, oggi pomeriggio, ...

MEDIGLIA - Bimba di sei anni scivola al parco, in ospedale con l’elisoccorso. Poi il lieto fine - MEDIGLIA - bimba di sei anni scivola al parco, in ospedale con l’elisoccorso. Poi il lieto fine - Paura per una bambina di sei anni che è stata soccorsa nel pomeriggio di giovedì a Mombretto, all’interno del parco di piazza Terracini, e trasportata in elicottero al Niguarda di Milano per ...

Incidente sull’autostrada A9 a Lomazzo, scontro tra due auto: cinque feriti, anche un bimbo di un anno - Incidente sull’autostrada A9 a Lomazzo, scontro tra due auto: cinque feriti, anche un bimbo di un anno - Stando alle prime informazioni, un’automobile ne avrebbe tamponata un’altra, per cause ancora da accertare. Cinque le persone a bordo dei due veicoli: un bambino di 1 anno, una ragazza di 24 anni, una ...

Tagesmutter del Trentino. Da venticinque anni con «Il Sorriso» - Tagesmutter del Trentino. Da venticinque anni con «Il Sorriso» - La cooperativa Tagesmutter «Il Sorriso» rinnova il suo impegno nella cura e educazione dei più piccoli, celebrando un traguardo del suo servizio alla comunità ...