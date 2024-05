La Primavera liquida il Monterosi | finale

(Di domenica 12 maggio 2024) Bella, cinica, spietata. Con queste caratteristiche, ladell’Ancona vola in. Al Dorico, forti dello 0-1 dell’andata, i biancorossi di mister Tumiattino ilnel secondo tempo sotto i colpi di Bugari e di Pangrazi che aveva deciso il match di una settimana fa a Roma. Le reti sono pervenute nel momento di maggior pressione degli avversari, arrivati ad Ancona con un solo risultato a disposizione. Il commento di mister Tumiatti: "Complimenti alla squadra. E’ un risultato che premia il lavoro di un anno, però bisogna pensare che quello che è stato fatto nell’ambiente calcio questo successo non bisogna festeggiarlo troppo".

