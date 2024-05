Superbonus | preoccupano i crediti in 10 anni - l’allarme di Federcostruzioni

Il Superbonus della discordia agita le acque anche in Puglia. Il terreno di scontro è doppio: l?allungamento da quattro a dieci anni (con quote di pari importo) del periodo in cui...

Il governo diluisce il periodo di detrazione ma non ci saranno svalutazioni. E la retroattività può trasformarsi in un vantaggio. Continua a leggere

Superbonus, sale scontro Tajani e Giorgetti su spalma-crediti - superbonus, sale scontro Tajani e Giorgetti su spalma-crediti - (LaPresse) "Voglio vederci chiaro", insiste Antonio Tajani. "Se ne farà una ragione" è la replica di Giancarlo Giorgetti. È sempre più acceso ...

“NUOVA STRETTA SUPERBONUS MANNAIA PER IMPRESE”, GENOVESI, “GOVERNO TROVI VIA D’USCITA A SUOI ERRORI” - “NUOVA STRETTA superbonus MANNAIA PER IMPRESE”, GENOVESI, “GOVERNO TROVI VIA D’USCITA A SUOI ERRORI” - AVEZZANO – “Assistiamo a continui cambi di direzione del governo su una questione importante e delicata come il superbonus edilizio, e ora l’intenzione di portare i tempi di rientro del credito fiscal ...

Giorgetti-Tajani, scontro al vertice per il Superbonus e la Sugar Tax - Giorgetti-Tajani, scontro al vertice per il superbonus e la Sugar Tax - La tensione sale tra il vicepremier e il ministro dell’economia riguardo ad emendamenti e retroattività delle norme scatenano un acceso dibattito politico.