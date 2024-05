Notte di sangue a Solaro - due accoltellati in strada

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 12 maggio 2024) Due uomini sono statiieri sera ain, uno è in condizioni gravi, ricoverato in codice rosso, l’altro in ricoverato in codice giallo. Tutto è successo poco dopo le 22,30. La prima chiamata per richiesta di soccorso proveniva da via 5 giornate. Qui ì stato trovato un giovane di 27 anni, in ...