Anbeta Toromani a Verissimo - l’imbarazzo per il videomessaggio del marito e il racconto del rapporto con Kledi | ecco cosa è accaduto

(Di domenica 12 maggio 2024) Ieri pomeriggio, sabato 11 maggio, è andato in onda su Canale5 il consueto appuntamento pomeridiano con. Nel corso della puntata tanti ospiti hanno deciso di aprire il loro cuore a Silvia Toffanin. Tra loro anche la ballerina, divenuta celebre grazie al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2002. Dall’anno successivo la ballerina è poi entrata nel cast fisso del programma fino al 2012. Proprio per questo motivo la chiacchierata non è potuta non cominciare dalla prima apparizione televisiva della ballerina. “L’incontro conKadiu mi ha davvero cambiato la vita”, ha rivelato a Toffanin. Durante l’intervistaha ricevuto anche uncarico di belle parole da parte di Alessandra Celentano: “Cara, tu sei il mio ...

Anbeta Toromani a Verissimo ha assicurato: “Sto vivendo una bella fase della mia vita“. L’ex ballerina professionista di Amici, che ora ha partecipato come giudice in diverse puntate di Amici 23, ha parlato della sua vita privata e carriera. ...

Ricordate la ballerina di Amici Anbeta, ospite a Verissimo | Ecco come si è ridotta - Ricordate la ballerina di Amici anbeta, ospite a verissimo | Ecco come si è ridotta - anbeta Toromani, dopo la fine della sua esperienza ad Amici, ha proseguito con il suo ruolo di ballerina, danzando a teatro in molti spettacoli, lasciando per adesso il mondo televisivo. Per la prima ...

Anbeta Toromani: l'intervista integrale - anbeta Toromani: l'intervista integrale - Una vita fatta di talento, dedizione, successo e amore: la ballerina di danza classica anbeta Toromani si racconta per la prima volta nel salotto di Veriss ...

Anbeta Toromani a "Verissimo": "Ho preso la cittadinanza italiana" - anbeta Toromani a "verissimo": "Ho preso la cittadinanza italiana" - L'ex insegnante di danza di "Amici": "Ma sempre orgogliosa delle mie origini albanesi" ...