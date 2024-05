Giusto esultare dopo un gol contro l’ex squadra? Non si può spiegare - è qualcosa di personale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2024) Il golva festeggiato o no? Questa è la domanda che The Athletic si poneche ha vistoHudson-Odoi. Il giocatore del Nottingam Forrest,il suo gol al Chelsea, sua ex, ha festeggiato il gol in maniera sobria. Ha alzato il dito e se l’è puntato alla tempia come a dire: “è tutta una questione mentale“. “Il galateo su come festeggiare quando un calciatore segnala sua exsembra una considerazione banale, ma è un dilemma con cui molti si confrontano: è irrispettoso festeggiare al massimo, godersi il dispiacere dei tifosi che un tempo erano i tuoi tifosi? Oppure non ha alcuna importanza: un obiettivo è un obiettivo e il tuo dovere principale è mostrare rispetto ai tuoi attuali ...