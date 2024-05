Vannacci contro il vincitore dell’Eurovision Nemo | Il mondo al contrario è sempre più nauseante

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 12 maggio 2024) Roberto, come al solito, non le manda a dire. Questa volta a finire nel suo mirino è, il cantante2024. Si tratta del primo artista di genere non binario a vincere la competizione canora. “Ilalpiù”, ha scritto sui social il generale sospeso dall’Esercito, candidato con la Lega alle Europee. Il cantante della Svizzera ha vinto con il brano The Code, un rap sinfonico molto orecchiabile che parla proprio del tema dell’identità di genere.