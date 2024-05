Il cielo si tingerà di rosso Trevignano - la profezia sulla tempesta solare | scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) E ora anche l'aurora boreale innescata dallaporta la firma della veggente di, Gisella Cardia. Infatti come è noto in queste ore, soprattutto al centro Italia è possibile ammirare questo particolare fenomeno che, ribadiamolo, gli scienziati e gli esperti definiscono imprevedibile e pronosticabile solo a pochi minuti dall'inizio. Ma a quanto pare per la veggente dile cose non stanno affatto così. Infatti come riporta Repubblica, la Cardia sui social in queste ore ha affermato che aveva annunciato la serata di ieri con anni di anticipo e per questo ha ripubblicato alcuni dei messaggi ricevuti nel corso del tempo dalla Madonna. “Cari figli, tutto precipiterà, ilsidi, la terra tremerà come non ha mai fatto prima ...