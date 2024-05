Tartufini light | li preparo con lo yogurt e senza zucchero! Pronti in pochi minuti

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 maggio 2024) Ie cocco sono bocconcini freschissimi e golosi. Si sciolgono in bocca e possiamo gustarli a cuor leggero anche se siamo a dieta. Se la prova costume incombe, ma non vogliamo privarci di un dolcetto, magari a fine pasto, o di uno snack appagante a metà giornata, con questa ricetta potremo realizzare una delizia a basso apporto calorico. Semplicissimi da preparare, non contengonoraffinato, né grezzo, ma vengono leggermente dolcificati dalla predel miele che assicura un pieno di energia, facilmente metabolizzabile. L’unico piccolo neo consiste nel fatto che, una volta, dovremo lasciarli rassodare in frigorifero per due ore almeno prima di poterli gustare. A piacere, possiamo arricchirli con una copertura di cioccolato fondente. Che ne dite di ...