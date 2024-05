Torino - come sta Zapata | le ultime verso il Verona

(Di domenica 12 maggio 2024) Tanti dubbi di formazione per Ivan Juric. Ilfa visita alma ha un Duvanche non dovrebbe essere della partita. L`attaccante...

La squadra di Juric non vince da quattro turni, Thiago Motta con una vittoria salirebbe al terzo postoLa squadra di Juric non vince da quattro turni, Thiago Motta con una vittoria salirebbe al terzo posto

Ivan Juric , tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il Verona: “Ci aspetta una gara complicata contro una squadra non ancora salva e con grande entusiasmo. Noi siamo reduci da una buona ...

Alla vigilia della gara di Verona contro l`Hellas, Ivan Juric , tecnico del Torino , ha parlato in conferenza stampa affrontando anche il tema...

Torino, i convocati per il Verona: presenti Buongiorno e Zapata - torino, i convocati per il Verona: presenti Buongiorno e zapata - Oltre agli infortunati lungodegenti (Schuurs, Djidji e Gineitis), figurano tra gli assenti anche Popa e Vlasic. Quest’ultimo, il più recente, è uscito anzitempo durante la sfida con il Bologna per ...

Qui Torino, Buongiorno e Zapata convocati - Qui torino, Buongiorno e zapata convocati - I due giocatori del torino, entrambi in dubbio alla vigilia, sono stati convocati da Juric per la sfida del Bentegodi ...

Convocati Toro, le scelte di Juric su Buongiorno e Zapata - Convocati Toro, le scelte di Juric su Buongiorno e zapata - Ivan Juric ha finalmente sciolto le riserve e comunicato i convocati per la partita con il Verona. Non è ancora chiaro quali siano le condizioni, ma tutti i giocatori a rischio forfait sono ...