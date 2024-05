Primavera – Milan-Frosinone 2-1 | zampata di Scotti! | LIVE NEWS

TJ - JUVENTUS-MONZA PRIMAVERA 0-0 - TJ - JUVENTUS-MONZA primavera 0-0 - 12:59 - Un minuto di silenzio per l'incidente sul lavoro a Casteldaccia. 12:57 - Squadre in campo per l'inizio della sfida. 12:31 - Le formazioni ufficiali ...

TJ - JUVENTUS-MONZA PRIMAVERA - I bianconeri vogliono chiudere con un successo in casa. Formazioni ufficiali - TJ - JUVENTUS-MONZA primavera - I bianconeri vogliono chiudere con un successo in casa. Formazioni ufficiali - 12:00 - La primavera di Montero, protagonista di una stagione non certo esaltante, cerca un successo nell'ultima gara casalinga dell'annata. I bianconeri, 12 esimi in classifica a 39 punti, e reduci ...

LIVE - Primavera, Lecce-Roma: le formazioni ufficiali - live - primavera, Lecce-Roma: le formazioni ufficiali - Alle 13 il fischio d'inizio della penultima giornata della regular season. Gli uomini di Guidi cercano i tre punti che permetterebbero di agganciare l'Inter capolista ...