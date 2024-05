Palermo - turista investita e uccisa in centro da auto pirata

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Unapolacca di 40 anni è statala notte scorsa ada undella strada. L’incidente è avvenuto poco prima delle due, quando la donna, che era in compagnia del marito, stava attraversando corso Tukory, vicino alla stazione centrale. L’uatomobilista, a bordo di una smart di colore blu, si è dato alla fuga per poi costituirsi dopo qualche ora. A dare l’allarme è stato il marito della donna, che è morta all’ospedale Civico. La Polizia municipale e la Polizia di Stato hanno rintracciato all’alba la smart blu. L’uomo, come apprende l’Adnkronos, si è presentato all’alba al comando della Polizia municipale e viene sentito in queste ore. L'articolo proviene da Italia Sera.