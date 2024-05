Sala | nuovo Cpr a Milano annunciato senza neanche consultarmi Un immigrato irregolare che delinque? Il governo ha dovere di rimpatrialo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024)– Il sindaco Giuseppeè tornato sul tema della sicurezza in città e sul caso del poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate ada un 37enne marocchinoin Italia e con precedenti. Il primo cittadino milanese ha parlato del suo rapporto con il ministro Piantedosi, che negli scorsi giorni, a ridosso dell’aggressione ai danni del vice ispettore Di Martino, aveva spiegato di essere intenzionato a creare unCpr in città. “Con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi abbiamo sempre collaborato e continueremo a collaborare per il bene della comunità. Su questo non ci possono essere dubbi. Ora, Piantedosi bolla le mie affermazioni sulla sicurezza come 'semplicistiche” – ha detto -. Chiedo a lui se non è semplicistico che il suo ministero faccia sapere che a ...