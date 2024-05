Meteo - Arriva il maltempo vero Sottocorona | cambia tutto di nuov - ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) In questo mese di maggio iniziato da poco, e che già sembra ricalcare quello di aprile in quanto a imprevedibilità e repentini mutamenti, abbiamo bisogno di certezze. Affidiamoci, dunque, all’analisi delrologo Paolo. Lo specialista de La7 ha appena rilasciato, durante la puntata di Omnibus, le proprie previsioni e, purtroppo, diamo conto di uno ribaltone, di quelli che stiamo imparando a conoscere in queste ultime folli (rologicamente parlando) settimane. “il”,una prima sconfortante, anticipazione. Il centro dell’alta pressione è sul Mediterraneo, e vediamo ciò cosa comporta. “Nella giornata di oggi, domenica 12 maggio, qualche precipitazione”, spiega, citando le prima ...