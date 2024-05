Ci vorranno anni per rivedere Kate | le parole che preoccupano i sudditi

(Di domenica 12 maggio 2024) Un post sui social sta facendo parecchio discutere nel Regno Unito. "Nonostante le numerose voci che sostengono che la principessa tornerà alle funzioni reali entro i prossimi mesi, fonti a lei vicine sostengono, invece, che il suo ritorno potrebbe richiedere molti. Gli amici intimi diammettono di aver perso ogni tipo di contatto con lei", queste leche all'improvviso sono spuntate in rete e che immediatamente sono diventate virali al punto da alimentare voci drammatiche e preoccupate sullo stato di salute della principessa. E così a prendersi la briga di verificare la veridicità di queste affermazioni se l'è presa la rivista Snopes: "Snopes non ha trovato esempi di agenzie di stampa affidabili che riportassero le stesse affermazioni (del post Facebook, ndr.), che sembravano provenire da un utente Facebook e X, e ...

Monreale, Fratelli d'Italia conferma la candidatura a sindaco di Natale Macaluso - ... 'ritrovatosi ostaggio dei movimenti civici che lo sostengono, in particolare della componente di ... Desideriamo ringraziare anticipatamente coloro che vorranno sostenere Natale Macaluso, unitamente a ...

Fratelli d'Italia Cuneo denuncia la crisi politica della maggioranza che sostiene il sindaco Patrizia Manassero - ... con ogni probabilità, non hanno accontentato i vari soggetti che sostengono l'attuale ... come del resto avverrà in tutta Italia, di tornare ad esprimere il proprio voto e se lo vorranno, di ...