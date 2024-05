Record di presenze alla Race for the Cure - 150 mila in corsa

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI -strabiliantefor the: 150persone, tra adulti, giovani, giovanissimi e bambini, tra genitori e semplici podisti presenti questa mattina nelle strade del centro di Roma, partenza e arrivo zona Circo Massimo. Il via è stato datopresenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui gli organizzatori hanno consegnato il pettorale numero 1. È quindi un compleanno straordinario questo dei 25 anni dellafor the, che ha visto per la prima volta inserita a che la gara competitiva certificata Fidal di 10 km, che si è aggiunta'classica' 5 km epasseggiata di 2 km, che costituivano gli appuntamenti consueti della domenica dedicata ...

(AGI) - Roma, 12 mag - Sergio Mattarella ha assistito al Circo massimo alla partenza della gara ' Race for the cure ', a Roma. Accompagnato d alla figlia Laura, il capo dello Stato ha salutato i vertici della Komen Italia che organizza l'evento simbolo ...

Roma, 12 maggio 2024 – Partita la 25ma edizione della Race for the Cure a Roma, la manifestazione sportiva dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Il via alle 10 davanti la Bocca della Verità da parte del presidente della Repubblica Sergio ...

(Adnkronos) – “Noi siamo testimonial, portabandiera e sostenitori della prevenzione. Per chi fa sport è indispensabile avere certezza dell’idoneità sportiva e più in alto sali e più è indispensabile. Sarebbe formidabile se si allargasse alla ...

Record di presenze alla Race for the Cure. Applausi per il presidente Mattarella - Record di presenze alla race for the cure. Applausi per il presidente Mattarella - A Roma capo dello stato ha dato il via alla corsa podistica a sostegno della lotta contro il tumore al seno. Per lui il pettorale numero 1 ...

Race for the cure, al via con Mattarella: presenze record nel giorno della Festa della mamma - race for the cure, al via con Mattarella: presenze record nel giorno della Festa della mamma - A rendere ancora più speciale la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla partenza della gara, che quest'anno annovera il record di presenze: ben 150mila iscritti.

Race for the cure, Mattarella interviene alla cerimonia di apertura - race for the cure, Mattarella interviene alla cerimonia di apertura - ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, al Circo Massimo, alla cerimonia di apertura della ...