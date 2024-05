Moto2 - Garcia domina a Le Mans e torna leader del Mondiale Storica tripletta Boscoscuro

(Di domenica 12 maggio 2024) Sergiosi inventa una prestazione magistrale al circuito Bugatti di Ledal primo all’ultimo giro il Gran Premio di Francia 2024, quinto appuntamento stagionale del. Seconda vittoria nella categoria dopo Austin (la nona complessiva nel Moto, con le 7 affermazioni ottenute in Moto3) per lo spagnolo del team MT Helmets – MSI, che consolida la sua candidatura per il titolo iridato.si è ripreso infatti laship del campionato a discapito dell’americano Joe Roberts, oggi 4° alle spalle di una(Kalex giù dal podio dopo 186 GP consecutivi nella classe intermedia) completata dal giapponese Ai Ogura, autore di una strepitosa ...

ULTIMO GIRO – Canet in crisi nera, Ogura lo attacca e lo passa, mentre davanti Lopez prova a scappare. Giro 21/22: Lopez sbaglia e si ritrova in ...

Canet scatta dalla pole position, ma a partire meglio è Garcia , che passa subito in testa. Roberts e Lopez occupano il podio provvisorio nei primi giri, ma il pole sitter si avvicina e li sorpassa, mettendosi poi a caccia di Garcia . Per diversi ...

12.59 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al prossimo appuntamento del Mugello. Grazie e buon proseguimento di ...

