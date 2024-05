Alluvione devastante - villaggi spazzati via da acqua e fango | centinaia di morti tra le macerie

In Ucraina 399 insediamenti sono rimasti senza elettricità stamane, in seguito all'ultima serie di raid russi . Lo ha reso noto la compagnia statale Ukrenergo, spiegando che blackout si sono verificati negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy, ...

Incredibile ma vero. ritrovata viva in un pacco di Amazon una gattina meticcia scomparsa da una settimana a centinai di chilometri di distanza. Ai gatti, si sa, piacciono le scatole. Ma per la gattina dello Utah proprio una scatola poteva costarle ...

Gaza, Israele colpisce il nord della Striscia. Nuove evacuazioni a Rafah. E l'Onu ci riprova: cessate il fuoco "immediato" - La Russia attacca su tutto il fronte: le forze di Kiev abbandonano alcune postazioni a nord di Kharkiv. "Presi cinque villaggi, 4mila evacuati"

Le vite degli altri. Come Putin entra negli smartphone e nelle teste dei russi - I gestori di siti e app di messaggistica dovranno archiviare e a richiesta trasferire alle autorità dati e messaggi sensibili. In un altro decreto poi Putin ...

Palermo, auto pirata travolge e uccide una turista: il conducente si costituisce dopo ore - Una turista polacca è stata investita e uccisa a Palermo da un pirata della strada. L'incidente è avvenuto la scorsa notte – attorno alle 2 – in corso Tukory, una strada del centro nei pressi della ...