Televisione in lutto - addio a un’icona di tante serie di successo

(Di domenica 12 maggio 2024) James Laurenson, noto attore neozelandese famoso per i suoi ruoli iniconiche come “The Crown” e “Coronation Street”, è morto all’età di 84 anni. La sua carriera, durata oltre 50 anni, è stata segnata da successi nel teatro, nel cinema e soprattutto in. Nato a Marton, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, il 17 febbraio 1940, Laurenson ha studiato all’Università di Canterbury, dove ha lavorato sotto la direzione della famosa scrittrice Dame Ngaio Marsh. Si trasferì in Gran Bretagna negli anni ’60 per intraprendere la sua carriera di attore. Laurenson fece la storia dellabritannica interpretando il primo bacio gay innel 1970, nella“Edward II” di Christopher Marlowe, accanto a Ian McKellen. Questo evento avvenne solo tre anni dopo la ...