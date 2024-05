AEW | Adam Copeland sfida Malakai Black ad un Barbed Wire Steel Cage a DON

(Di domenica 12 maggio 2024) Ieri notte a Collision, di scena a Vancouver, Canada,ha difeso il suo TNT Title in un match contro Kyle O’Reilly. La Rated R Superstar ha mantenuto la cintura all’esito di un match combattuto, ma il suo principale pensiero è rappresentato dalla House Ofe, in particolare, da. Il canadese ha deciso di alzare l’asticella in vista di Double Or Nothing.accetterà? Ieri notte a Rampage di scena sempre a Vancouver, è andato in onda videoclip con protagonista. La Rated R Superstar hatoa Double Or Nothing in un match a stipulazione speciale che ha tutti i connotati per essere duro e violento. ...

Probabilmente molti appassionati speravano di vedere Adam “Edge” Copeland alle prese con un’altra rivalità da singolo dopo quella con l’amico di sempre Christian, invece a DYNASTY la AEW ce lo ha proposto nuovamente in un match 3 vs 3, dopo ...

Adam Copeland , conosciuto in WWE come Edge, ha debuttato in AEW dopo ben 25 anni trascorsi con la compagnia di Stamford. Durante questo quarto di secolo, la Rated R Superstar è stato costretto al ritiro per ben 9 anni a causa di alcuni gravi ...

Una difesa titolata per Adam Copeland, tante preoccupazioni e minacce in vista di AEW Double or Nothing - Una difesa titolata per adam copeland, tante preoccupazioni e minacce in vista di AEW Double or Nothing - Benvenuti in un altro mini report che mette insieme AEW Collision e Rampage ancora una volta andati in scena la stessa sera. Io sono Rachele Gagliardi e oggi mi occuperò di portarvi alla scoperta di ...

Adam Copeland: “Ero vicino alla firma con la AEW già nel 2019” - adam copeland: “Ero vicino alla firma con la AEW già nel 2019” - Il suo ultimo match in WWE risale all’agosto 2023 in Canada contro Sheamus, avversario fortemente voluto da lui stesso, con il wrestler che poi si è spostato in AEW con il suo vero nome adam copeland, ...

Adam Copeland commenta lo spot col tavolo infuocato di WM 22 - adam copeland commenta lo spot col tavolo infuocato di WM 22 - adam copeland è tornato a parlare dello spot con il tavolo visto nel match di WrestleMania 22 contro Mick Foley. Ecco le parole del canadese!