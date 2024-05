Forte botta incidente stradale per Renato Schifani - come sta adesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Il Presidente della Regione sicilianaè stato coinvolto in unpoco prima dell'ingresso di Agrigento. Una delle due auto blindate in dotazione del governatore ha tamponato quella in cui si trovava il Presidente. Unasulla schiena perche è stato portato al Pronto soccorso ed è stato dimesso dopo gli accertamenti del caso.