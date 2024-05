Lentigione - adesso non ti fermare

(Di domenica 12 maggio 2024) Fuori… i secondi, detto classico del pugilato che ilsottoscrive volentieri, visto che oggi alle 16 allo Stadio Benelli di Ravenna, in gara unica di semifinale play-off, affronta il blasonato Ravenna che nella regular season è giunto secondo. Ildi Paolo Beretti, non avendo potuto aggiungere punti nella gara con la Pistoiese non disputata per il ritiro dei toscani, è arrivato quinto e dunque nel play-off è sicuramente penalizzato. Passa il turno se vince, per affrontare in finale la vincente di Corticella – Victor San Marino, ancora in trasferta. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, si disputeranno due supplementari, perdurando la parità, passa il Ravenna per la miglior classifica di regular season. La vittoria del play-off di girone (non ci sono successivi scontri con altri gironi) permetterà di stilare una classifica ...

Squalifiche ordinarie per due giocatori del Lentigione : Lorenzo Manzotti e Minel Sabotic hanno infatti raggiunto la quinta ammonizione in campionato e dunque siederanno in tribuna nella gara che il Lenz anticipa sabato alle 14,30 in casa contro la ...

Calcio serie D: ore 16 al Biavati la semifinale con il Victor San Marino. Il Corticella sogna in grande - Calcio serie D: ore 16 al Biavati la semifinale con il Victor San Marino. Il Corticella sogna in grande - Il Corticella (serie D) affronta il Victor San Marino in semifinale playoff alle 16 al ‘Biavati’. Obiettivo: raggiungere la finale e confermare una stagione esaltante.