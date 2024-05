Per Vannacci anche l’Eurovision è sintomo di un mondo al contrario Il generale trova nauseante la vittoria di Nemo

Nemo è il primo artista non binario a vincere l’ Eurovision Song Contest 2024 e ha affermato di sentirsi orgoglioso non solo di se stesso, ma della comunità di persone non binarie o fluide: “Spero che con questa vittoria ci sia più più empatia e ...

Roberto Vannacci , come al solito, non le manda a dire. Questa volta a finire nel suo mirino è Nemo , il cantante vincitore dell’Eurovision 2024. Si tratta del primo artista di genere non binario a vincere la competizione canora. “Il mondo al ...

