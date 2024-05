Quando si gioca Fiorentina-Napoli - gara rinviata? Arriva la risposta a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 12 maggio 2024) Il presidente del, Aurelio De, avrebbe chiesto lo spostamento del match con la: dalla Lega Serie A èta una precisa indicazione. Fa ancora male in casala sconfittata ieri nel match del Maradona contro il Bologna per 0-2 con le reti di Ndoye e Posch. Un K.O. che certifica le difficoltà deldi questa stagione, ormai disastrosa. Eppure agli azzurri resta un ultimo obiettivo da perseguire: tenersi stretto l’ottavo posto, ovvero l’ultimo disponibile per la qualificazione alle coppe europee e che darebbe un posto alla prossima edizione della Conference League. Alla Lazio, infatti, basta conquistare solo un punto contro l’Empoli per essere certa del settimo posto e quindi dell’Europa League. Dunque ai partenopei non ...