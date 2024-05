Scontro tra tre auto in A4 - chiusa l' autostrada per far atterrare l' elicottero

Gubbio, 10 maggio 2024 – Paura e sangue sulle strade umbre: un uomo è grave dopo un violento scontro frontale tra il suo Ape Piaggio e un’ auto . E’ accaduto sulla strada statale 219 eugubina tra l’incrocio per Colbassano e quello per San Pellegrino. ...

Scarlino (Grosseto), 10 maggio 2024 – Paura a Scarlino per un Incidente nel quale sono rimaste coinvolte due vetture. Tre le persone che sono state curate dal 118. Due di loro sono in codice giallo e una in codice verde. L’Incidente è accaduto in ...