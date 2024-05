Moto2 - GP Francia 2024 | risultati e ordine di arriv - vince Garcia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Canet scatta dalla pole position, ma a partire meglio è, che passa subito in testa. Roberts e Lopez occupano il podio provvisorio nei primi giri, ma il pole sitter si avvicina e li sorpassa, mettendosi poi a caccia di. Per diversi giri, la classifica si stabilizza, con i piloti in gara che cercano di risparmiare le gomme in vista del finale. Durante le ultime tornate si accende la battaglia per il podio, con Lopez che passa Roberts, con l’americano che viene sfilato anche da Ogura. Lopez si avvicina anche a Canet, che vive un momento di difficoltà e il poleman rischia di perdere anche il podio. Durante le battute finali ci sono quattro piloti in lotta per l’argento, con Ogura che sorpassa Lopez dopo un errore dello spagnolo. Dopo ventidue tornate,davanti ad Ogura e Lopez. Per la prima volta ...