MotoGp Francia | la gara a Le Mans in diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Tutti i piloti hanno scelto le medesime gomme per la gara: dura all’anteriore e morbida al posteriore. 13.41 La classifica del Mondiale MotoGP : 1. Jorge Martin (Ducati) 104 2. Enea Bastianini (Ducati) ...

La gara lunga di MotoGP valida per il GP della Francia , quinto appuntamento del Motomondiale 2024, sarà quasi sicuramente contrassegnata dalla pioggia. Gli ultimi bollettini meteo rologici confermano infatti le previsioni già annunciate nel tardo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 La nostra DIRETTA LIVE del warm-up finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento Alle 14 con la gara. 9.53 Acosta chiude quindi in testa questo warm-up che potrebbe essere inutile, vista ...