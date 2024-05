Camila Giorgi rompe il silenzio sui social Pignorati 480mila euro in Federtennis

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo le tante indiscrezioni,ile torna sui, confermando il ritiro dal tennis. La campionessa italo-argentina è praticamente scomparsa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alla base ci sarebbero forti problemi con il Fisco. Il quotidiano oggi ha rinforzato questa ipotesi dando notizia dialla giocatrice in. In alcune Stories su Instagram l’atleta ha scritto: “Chiedo cortesemente, per informazioni veritiere, di seguire la mia pagina, perché finora stanno uscendo solo articoli fake. Ai miei adorati fan, sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti ...