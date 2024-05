Tu come avresti fatto? - lo scatto di Billy Costacurta gli costa caro | come si è infortunato in diretta su Sky – Il video

(Di domenica 12 maggio 2024) Doloroso fuoriprogramma ina Sky Sport con protagonista l’ex difensore di Milan e Nazionale. Da tempo ormai opinionista sportivo, l’ex calciatore stava provando a montaresarebbe intervenuto lui in un’azione difensiva durante Milan-Cagliari. Siamo all’intervallo della partita, in studiodimentica di aver spento da poco le 58 candeline. E decide che i gesti possono raccontare più delle parole. Perciò alla sfida: «Tu?», l’ex difensore ha preso la rincorsa, haun piccoloalzando la gamba mimando una respinta, finché non è successo l’irreparabile. «Oppalà» si sente esclamare ...

La recensione di Come far innamorare Billy Walsh , film dove il protagonista è innamorato della sua migliore amica da sempre, ma ora si trova a fare i conti con un pericoloso rivale. Archie e Amelia sono migliori amici fin da quando si trovavano ...

Se in Italia abbiamo il mito del “cattivissimo” Pasquale Bruno, detto “o’ animale”, è perché non abbiamo mai sentito parlare di Billy Whitehurst , considerato il giocatore più duro della storia del calcio. Peraltro era un attaccante. Uno che a ...

Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere il sesto dei ventiquattro Gran Premi di una stagione che, seppur ancora nel proprio primo quartile, appare già priva di qualsiasi interesse concreto. D’altronde non sembra esserci alcun dubbio in ...

Costacurta, infortunio comico in diretta mentre commenta Milan-Cagliari - Costacurta, infortunio comico in diretta mentre commenta Milan-Cagliari - billy Costacurta è stato sfortunato protagonista di un piccolo infortunio in diretta tv a Sky Sport durante l'intervallo di Milan-Cagliari. L'episodio ha strappato più di un sorriso ai telespettatori ...

Per il folksinger americano Bonnie ‘Prince’ Billy si apre il sipario dell’Auditorium San Francesco - Per il folksinger americano Bonnie ‘Prince’ billy si apre il sipario dell’Auditorium San Francesco - Bonnie “Prince” billy è il principale dei numerosi pseudonimi (Palace ... Drew Miller al sassofono e la voce di Dane Waters. Un disco fatto di storie come solo il folksinger Joseph Will Oldham (così ...

Nel cuore di Saint-Jean-Cap-Ferrat la mostra degli artisti Diane Detalle e Billy Zane - Nel cuore di Saint-Jean-Cap-Ferrat la mostra degli artisti Diane Detalle e billy Zane - con come cuore pulsante la sala Nettuno trasformata in galleria d'arte per l'occasione. " "Odissea" testimonia il potere dell'espressione artistica di trascendere i confini e creare un'esperienza ...