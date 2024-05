Cadiz-Getafe domenica 12 maggio 2024 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Padroni di casa a un passo dall’abisso

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’avvento di Pellegrino sulla panchina del Cadice e quello di Juanmi in rosa aveva portato entusiasmo e risultati molto importanti, che avevano riacceso fortemente le speranze di salvezza: col passare delle settimane però, los Amarillos sono ripiombati nelle difficoltà e, dopo la sconfitta del Bernabeu, si trovano in una posizione davvero critica. Il terz’ultimo posto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Diretta Elise Mertens - Irina-Camelia Begu - Diretta Elise Mertens - Irina-Camelia Begu - Segui su la Repubblica la diretta in tempo reale del match tra Elise Mertens - Irina-Camelia Begu: punteggi, set e match point ...

Milan, ecco perché i tifosi bocciano la stagione. Pioli enigmatico: “Spero che l’ambiente ritrovi l’entusiasmo” - Milan, ecco perché i tifosi bocciano la stagione. Pioli enigmatico: “Spero che l’ambiente ritrovi l’entusiasmo” - Il 5-1 al Cagliari (infortunato Chukwueze) non ha attenuato la protesta ultrà contro l’azionista di controllo Cardinale: “Vogliamo una società forte e ...

Oggi in TV, dove vedere Juventus-Salernitana e Atalanta-Roma - Oggi in TV, dove vedere Juventus-Salernitana e Atalanta-Roma - Di seguito gli appuntamenti con il calcio in tv per la giornata di oggi, domenica 12 maggio 2024. 09.30 Sorteggio playoff Serie C - SKY SPORT 24 12.30.