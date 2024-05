Carolina Benvenga - chi è il fidanzato Riccardo e padre della figlia Angelica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 maggio 2024), ilScirè musicista e produttore: dalla loro unione è arrivatanata nel giugno 2023. Oggi la conduttrice di Rai Yo Yo sarà ospitenuova puntata di Domenica In, talk show condotto da Mara Venier in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno.nata a Roma nel 1990, a 15 anni debutta sul grande schermo con il film Tickets ed in tv con La Luna E Il Lago. Due anni dopo la vediamo nel castminiserie Io e Mamma dove interpreta il ruolo di Betta al fianco di Stefania ed Amanda Sandrelli. Successivamente la vediamo nella serie I Liceali nei panni di Elena Cicerino (del prof Cicerino interpretato da Giorgio Tirabassi)....