Daniela Di Maggio - chi è la mamma di Giovanbattista Cutolo | Non si può e non si deve morire così

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 maggio 2024)Diè sposata con il regista teatrale Franco, è madre di due figli, il suo amato Giogò e Ludovica, oggi impegnata insieme alla famiglia nel gestire il profondo dolore per l’uccisione del fratello. Al tempo stesso, però, per tentare di tenerne viva la memoria, che vorrebbero diventi un monito di tutto ciò che dovrebbe essere Napoli.Di, in tv, anche a Sanremo Intervistata da Caterina Balivo a La Volta Buona,Diha spiegato come non abbia necessità di attenzione mediatica. Si è ritrovata a gestire una grande pressione dopo Sanremo. Di fatto è stata anche attaccata da chi ha visto in lei un tentativo quasi di sfruttare la morte di suo figlio. Ciò che chiede è invece giustizia per lui. Ha accettato l’intervista ...