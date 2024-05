Calciomercato Milan – Forte interesse per Guirassy | le cifre e i pericoli

“Noi pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente. Milano non si accontenta”. Lo si legge nello striscione esposto dalla curva Sud del Milan all’ingresso in campo a San Siro della squadra rossonera per la partita contro il Cagliari. ...

Milan, continua la ricerca del nuovo allenatore: spunta anche Pochettino - Prosegue la ricerca del milan per il nuovo allenatore: il nuovo nome è quello di Mauricio Pochettino del Chelsea

Sesko, doppio ok al Milan. Il Lipsia frena: "Per come stanno le cose…" - Altri aggiornamenti sulla possibilità che Sesko si trasferisca al milan: si tratta di uno dei profili più graditi della dirigenza.

Milan, ecco perché i tifosi bocciano la stagione. Pioli enigmatico: "Spero che l'ambiente ritrovi l'entusiasmo" - Il 5-1 al Cagliari (infortunato Chukwueze) non ha attenuato la protesta ultrà contro l'azionista di controllo Cardinale: "Vogliamo una società forte e ...