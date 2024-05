(Di domenica 12 maggio 2024) Milano – Unromeno è statonel corso di una lite tra più personea un. Teatro dell’aggressione via Capecelatro a Milano. Sul posto è intervenuta la poliziaaver ricevuto la segnalazione del diverbio, ma tutti si erano allontanati quanto sul posto sono arrivati gli agenti. Il, che aveva ferite d'arma da taglio sule all'inguine, è stato rintracciato in via don Gnocchi. Sul posto è intervenuto anche il 118 che ha trasportato il giovane in ospedale in codice giallo, non in pericolo di vita.

Accoltella due persone per rapina, fermato complice 17enne - Accoltella due persone per rapina, fermato complice 17enne - Un ragazzo di 17 anni è stato sottoposto a fermo con le accuse di rapina e lesioni aggravate in concorso, eseguito dalla Polizia di Stato, per aver partecipato a due aggressioni nel milanese, dove ent ...

Accoltellato al fianco e all’inguine dopo rissa davanti a un locale: 25enne trovato sanguinante in strada - accoltellato al fianco e all’inguine dopo rissa davanti a un locale: 25enne trovato sanguinante in strada - Via Capecelatro, sul posto è intervenuta la polizia dopo aver ricevuto la segnalazione del diverbio, ma tutti si erano allontanati quanto sul posto sono arrivati gli agenti ...

Notte di sangue a Solaro, due accoltellati in strada - Notte di sangue a Solaro, due accoltellati in strada - Due uomini sono stati accoltellati ieri sera a Solaro in strada, uno è in condizioni gravi, ricoverato in codice rosso, l’altro in ricoverato in codice ...