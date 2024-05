Caso Toti - Crosetto non ci sta | duro attacco ai magistrati e alla Lega

(Di domenica 12 maggio 2024) Il ministroin un’intervista a ‘La Stampa’ ritorna a parlare dell’inchiesta riguardante il presidentee attacca duramente sia iche la. Ilcontinua a tenere banco nel dibattito politico. Se dal centrosinistra le richieste di dimissioni del presidente ligure sono quotidiane, dal centrodestra si fa quadrato anche se non mancano posizioni differenti. Intercettato dai microfoni de La Stampa, il ministrosi dice schifato da chi ha deciso di scaricare il governatore. Il ministrosul– Notizie.com – © AnsaIl titolare della Giustizia sottolinea anche che quando “è scoppiato lo scandalo in Puglia, che coinvolgeva il Pd, dissi che lo schema è sempre il solito: ...

"Mi fanno ribrezzo le persone che speculano su vicende di questo tipo, ma so di essere in netta minoranza, anche all'interno del centrodestra. Oggi ho visto le dichiarazioni di un ministro di Forza Italia che, di fatto, scarica Toti , dimenticando ...

