LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | tra poco la partenz - per ora non piove

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Tutti i piloti hanno scelto le medesime gomme per la gara: dura all’anteriore e morbida al posteriore. 13.41 La classifica del Mondiale: 1. Jorge Martin (Ducati) 104 2. Enea Bastianini (Ducati) 76 3. Francesco Bagnaia (Ducati) 75 4. Pedro Acosta (KTM) 73 5. Maverick Vinales (Aprilia) 70 6. Marc Marquez (Ducati) 69 7. Brad Binder (KTM) 59 8. Aleix Espargarò (Aprilia) 44 9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 37 10. Marco Bezzecchi (Ducati) 36 13.38 La griglia dia: 1. Jorge Martin (Ducati) 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 3. Maverick Vinales (Aprilia) 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 5. Marco Bezzecchi (Ducati) 6. Aleix Espargarò (Aprilia) 7. Pedro Acosta (KTM) 8. Fabio Quartararo (Yamaha) 9. Franco Morbidelli (Ducati) 10. Enea Bastianini (Ducati) 11. Jack Miller ...

