(Di domenica 12 maggio 2024)– Ennesima rapina di un orologio di lusso ieri sabato 11 maggio ain zona Washington. Un uomo di 59 anni è statoera a bordo della suadel prezioso cronografo che aveva al polso del valore di circa. È accaduto in via Cimarosa. Secondo la prima ricostruzione effettuata della polizia, che sta indagando sul caso, un uomo, presumibilmente italiano, coperto dal casco si è introdotto nell'del 59enne e lo haper poi allontanarsi. Indagini sono in corso anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Non solo una rapina, ma un pestaggio efferato per riuscire a strappare il bottino alla vittima, un tabaccaio titolare di un’attività nel centro di Milano . L’obiettivo era un orologio Rolex modello Daytona, del valore di circa 50mila euro. Per ...

Milano – La zona è sempre quella. Il modus operandi anche. Al momento, però, l'ipotesi che a colpire lunedì mattina (o meglio, a cercare di farlo) in via Feraboli sia stato lo stesso rapinatore che ha sparato sabato sera in via Baroni va ancora ...

Milano, rapina e colpi di pistola: arrestato albanese 49enne - milano, rapina e colpi di pistola: arrestato albanese 49enne - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di milano - VII Dipartimento- ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino albanese di 49 anni ritenuto responsabile dei rea ...

Milano, rapinato dell’orologio da 20mila euro mentre è in auto - milano, rapinato dell’orologio da 20mila euro mentre è in auto - Il colpo in via Cimarosa, zona Washington: polizia al lavoro sui filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare il criminale ...

Bellinzago Lombardo: rapina ad 83enne, coppia in manette - Bellinzago Lombardo: rapina ad 83enne, coppia in manette - Hanno rapinato un uomo di 83 anni e sono poi scappati in auto con il figlio di 3 anni. La coppia di genitori di 30 anni e' stata arrestata sabato mattina a Bellinzago Lombardo (milano) dai Carabinieri ...