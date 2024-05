Lazio-Empoli LIVE 0-0 | miracolo di Mandas su Caputo e di Caprile su Immobile

Lazio, Luis Alberto out. Tudor insoddisfatto dagli allenamenti, spagnolo avvisato venerdì - Lazio, Luis Alberto out. Tudor insoddisfatto dagli allenamenti, spagnolo avvisato venerdì - Igor Tudor, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Empoli. Il tecnico dei biancocelesti ha sciolto i dubbi sulla mancata convocazione di Luis Alberto.

Lazio - Empoli, Mandas senza la maglia nera celebrativa: il motivo - Un pre partita tutto biancoceleste, seguito dall'ingresso dei giocatori della Lazio con la nuova maglia speciale per il cinquantesimo anniversario del primo Scudetto. Sopra i nomi di tutti ...

Serie A: Lazio-Empoli - DIRETTA - Tra le squadre contro cui non ha mai perso in casa in Serie A, l'Empoli è quella affrontata più volte dalla Lazio: i biancocelesti hanno infatti ottenuto nove successi e quattro pareggi in 13 sfide ...