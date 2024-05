66enne viene accoltellata dal marito, si salva perché si finge morta, poi riesce a chiamare i soccorsi - 66enne viene accoltellata dal marito, si salva perché si finge morta, poi riesce a chiamare i soccorsi - Poldina Pontesilli, 76 anni, ha sfuggito alla morte dopo essere stata accoltellata dal marito fingendosi deceduta, un gesto di disperata astuzia che le ha salvato la vita. Una lotta per la sopravviven ...

Giro d'Italia 2024, dove vedere la tappa Avezzano-Napoli - Giro d'Italia 2024, dove vedere la tappa Avezzano-Napoli - Frazione per velocisti nonostante qualche asperità sul percorso. Percorso lungo 214 km con arrivo in via Caracciolo ...

Mandas salva la Lazio con una parata sensazionale su Caputo: Patric non può crederci - Mandas salva la lazio con una parata sensazionale su Caputo: Patric non può crederci - lazio-Empoli è ferma sul punteggio di 1-0 al termine del primo tempo. All'Olimpico i biancocelesti si giocano chance importanti per entrare in Europa nella prossima stagione mentre i toscani lottano ...