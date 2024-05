Cina | settore logistica cresce ad aprile grazie a continua ripresa domanda

(Di domenica 12 maggio 2024) Pechino, 12 mag – (Xinhua) – Illogistico dellaha registrato una crescita robusta ad, sostenuto dal rimbalzo dellain tutto il Paese, come mostrato dai dati del. L’indice che monitora le prestazioni del mercato logistico del Paese si e’ attestato al 52,4% il mese scorso, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto a marzo, secondo la Federazione cinese dellae degli acquisti. He Hui, economista capo della federazione, ha attribuito l’espansione al rimbalzo della, insieme all’aumento dell’attivita’ lungo l’intera catena di approvvigionamento. Ha inoltre evidenziato la traiettoria ascendente nei sottoindici che misurano il volume d’affari, i nuovi ordini, il tasso di utilizzo dell’attrezzatura e ...

Pechino, 30 apr – (Xinhua) – Il settore dei corrieri in Cina ha registra to un aumento del volume delle consegne quest’anno, a testimonianza della forte espansione del mercato dei consumatori, ha dichiarato oggi l’Ufficio postale statale. Secondo ...

