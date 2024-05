Moto fuori strada - centauro in coma

(Di domenica 12 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoBrutto incidente ieri sera sullaManduria San Cosimo alla Macchia. In due viaggiavano su unadi grossa cilindrata che per cause ancora in fase di accertamento è finita. Il conducente, un 46enne di Sava, è finito tra gli arbusti ed è stato trasportato al Perrino di Brindisi dove è arrivato in. L’altro passeggero è rimasto illeso. Sul posto Carabinieri della locale compagnia e sanitari del 118.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11,10 La Q2 inizierà alle 11.15 e durerà 15 minuti. 11.09 La Sprint Race è dunque piuttosto compromessa per Marquez , che scatterà dalla quinta fila. Discorso completamente diverso per la gara di domani, ...

Moto2 Francia, Garcia concede il bis: vittoria e leader. Tre Boscoscuro sul podio - moto2 Francia, Garcia concede il bis: vittoria e leader. Tre Boscoscuro sul podio - Le moto italiane monopolizzano la top 3 grazie anche a un grandioso Ai Ogura e ad Alonso Lopez. Quarto Roberts, il migliore tra le Kalex, mentre uno stoico Canet si tiene alle spalle Aldeguer ...

Fuori strada con la moto, centauro trasportato in volo in ospedale - fuori strada con la moto, centauro trasportato in volo in ospedale - Una moto è uscita di strada, autonomamente, terminando la sua corsa dentro ad un fosso. Sul posto sono intervenuti immediatamente l'ambulanza e l'elisoccorso. Valutate le lesioni riportate dal ...

WRC | Rally Portogallo, PS21: grossi guai al motore per Evans - WRC | Rally Portogallo, PS21: grossi guai al motore per Evans - Nel WRC2 continuano i colpi di scena, con Jan Solans che si è ripreso la prima posizione in classifica di categoria. Lo spagnolo, al volante della prima Toyota GR Yaris Rally1, ha superato ancora Josh ...