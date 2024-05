Dove vedere in tv Italia-Turchia - amichevole volley | orario 13 maggi - program -a, streaming

(Di domenica 12 maggio 2024) Lunedì 13o (ore 20.30) si giocheràdimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo al Pala Arpad Weisz di Cavalese per disputare la seconda partita stagionale. Dopo l’esordio inma domenica 12o contro la Serbia, i Campioni del Mondo incroceranno i sempre insidiosi anatolici. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si stanno preparando per l’esordio in Nations League, inma tra una decina di giorni. In rosa figurano innomi diore impatto del movimento tricolore come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il palleggiatore Simone Giannelli, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani, i martelli Francesco Recine e Davide Gardini, gli opposti Yuri ...

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Turchia , amichevole 2024 di volley maschile in programma lunedì 13 maggio. Dopo aver rotto il ghiaccio contro la Serbia, gli azzurri tornano in campo dopo 24 ore per affrontare un nuovo test match nel corso ...

Pallavolo Test-match maschile – A Cavalese la Serbia ha battuto la Turchia 3-2 - Pallavolo Test-match maschile – A Cavalese la Serbia ha battuto la Turchia 3-2 - La Serbia ha battuto al tie-break la Turchia nel primo match amichevole della tre giorni di gare a Cavalese in Val di Fiemme. Dopo aver vinto i primi due parziali, gli uomini di Kolakovic si sono fatt ...

LIVE Italia-Serbia, amichevole volley in DIRETTA: primo test per De Giorgi verso la Nations League - LIVE Italia-Serbia, amichevole volley in DIRETTA: primo test per De Giorgi verso la Nations League - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima amichevole pre-season della Nazionale maschile italiana ...

Italia, ecco i prossimi impegni in vista di Euro 2024 - Italia, ecco i prossimi impegni in vista di Euro 2024 - La Nazionale Italiana di calcio si appresta ad affrontare una serie di impegni che, per gli appassionati dello sport più amato nel paese ...