Roma | sindaco New York visita sinagoga e quartiere ebraico

Eric Adams il sindaco di New York è da ieri a Roma. Il primo cittadino della Grande Mela è in visita ufficiale nella Capitale per studiare con il sindaco della Capitale quali sinergie tra terzo settore e istituzioni si possano attivare tra la ...

"Riportiamo gli ostaggi israeliani a casa e distruggiamo Hamas ": lo ha detto il Sindaco di New York , Eric Adams, in visita al ghetto ebraico di Roma , davanti a uno striscione con le foto degli ostaggi israeliani tenuti in cattività a Gaza. "Siamo ...

Roma , 12 maggio 2024 – L'esercito israeliano procede la sua offensiva a Rafah per “sconfiggere Hamas e ri portare a casa tutti gli ostaggi”, ma per ora con operazioni “limitate e dirette a aggiustamenti tattici, progressi militari e ad evitare aree ...

