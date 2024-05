Sulla maternità la premier Meloni si fa intervistare da Diletta Leotta | Tra mamme è un’altra cosa | sono solidali come i veterani al fronte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) LaGiorgiaè stata ospite del podcast di“Mammante”. È la conduttrice ad annunciare lo speciale “Festa della mamma” del podcast con un post su Instagram. Tra gli argomenti toccati durante la puntata: la, la solidarietà tra, il senso di colpa ma anche le chat di classe, le difficoltà nel conciliare le recite di fine anno con il G7. Tra le emozioni più grandi vissute dalla: “Io penso sempre alle. Ricordo quando ho telefonato alla mamma di Alessia Piperno (mentre tornava in Italia dopo essere stata agli arresti in Iran, ndr), questa ragazza era stata rapita in Iran durante le manifestazioni delle donne contro il regime iraniano e c’era una situazione che abbiamo gestito ...