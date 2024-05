Al via la XV Edizione della ‘Settimana della Musica’ - eventi e concerti ad Acerra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna fucina di talenti per i musicisti del futuro. Parte domani lunedì 13 maggio l’numero quindiciMusica – In ascolto…’, un’iniziativa istituita dal Comune dida un’idea dell’ex sindaco Titina Verone e portata avanti nel tempo dalla prof.ssa Maria Cristina Casoria grazie al supporto dell’Ufficio Pubblica Istruzione dell’ente con il coordinamento organizzativo dell’I.C. Don Milani-Capasso. Anche per il 2024 il cartellone diè ricchissimo, con la possibilità di iscriversi al concorso musicale ‘Maria Russo Spena’. Da lunedì 13 fino a mercoledì 15 maggio al Teatro Italia si esibiranno gli alunni di ben 25 scuole provenienti da tutta la Campania. Tra le location per gli ...